„Rolnik szuka żony 10”. Anna podzieliła się radosną nowiną! Rolniczka i jej wybranek postanowili dłużej nie czekać!

Związek Anny i Jakuba z „Rolnik szuka żony 10”

Finał 10. edycji programu „Rolnik szuka żony” ostatecznie wyłonił dwie pary, którym udało się znaleźć uczucie na planie randkowego hitu TVP. Jedną z nich stanowiła Anna, która postanowiła stworzyć miłosną relację z Jakubem.

30-latkowi z Kalisza udało się zawrócić w głowie Ani, co nie było łatwym zadaniem, bo skomplikowana związkowa przeszłość Kuby trochę niepokoiła piękną rolniczkę. Dlatego Ania miała wątpliwości, czy kontynuować tę znajomość, ale rozmowa z Martą Manowską, która zasugerowała, żeby Ania zaufała Kubie, pomogła do tego stopnia, że dzisiaj Jakub i Ania są szczęśliwą parą i wszystko wskazuje na to, że ich znajomość będzie miała zwieńczenie na ślubnym kobiercu!