„Rolnik szuka żony 10”. Jakub wciąż spotyka się z byłą żoną! Co na to Anna? Redakcja Telemagazyn

Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które znalazły uczucie w 10. edycji „Rolnik szuka żony”. Choć emisja show już się zakończyła, to zakochani wciąż wzbudzają ogromne zainteresowanie. Nie jest tajemnicą, że wybranek rolniczki ma za sobą bogatą przeszłość. Teraz wyszło na jaw, że Kuba choć jest w związku z Anną, to wciąż spotyka się z byłą żoną! Co na to jego nowa ukochana?