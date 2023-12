„Rolnik szuka żony 5”. Paulina Rykała chciała być żoną rolnika. Dzisiaj nie przypomina dawnej siebie!

Kim jest Paulina Rykała?

„Rolnik szuka żony” to program, który jest jednym z największych hitów w ofercie TVP. Obecnie trwają poszukiwania uczestników do nowej edycji show, a za nami aż dziewięć (!), pełnych emocji i kontrowersji, sezonów programu.

W programie „Rolnik szuka żony 5” jednym z rolników, który szukał miłości był Łukasz Sędrowski. Chociaż wówczas wybrał Agatę Rusak, to w pamięci widzów zapisała się jeszcze jedna pani, która starała się o względy rolnika - Paulina Rykała. Kobieta już od pierwszych odcinków zachwycała urodą. Aby wziąć udział w programie, do Polski przyjechała z Holandii, gdzie zresztą do dzisiaj mieszka. Wówczas sama zaznaczała, że jeszcze nie była w poważnym związku. W jej wizytówce mogliśmy przeczytać: