„Rolnik szuka żony”. Dawid Noweta w końcu wyleczył się z Martyny! Rolnik pochwalił się nową dziewczyną!

Dawid Noweta zakończył udział w „Rolnik szuka żony” ze złamanym sercem

Później Dawid wciąż próbował budować romantyczną relację z Martyną, jednak przez swoje niezdecydowanie nic z tego nie wyszło. Sama Martyna nie wiedziała, czego Dawid tak naprawdę od niech chce, co skończyło się jedną z najbardziej fatalnych randek w całej historii programu „Rolnika”. Dawid postanowił zaprosić Martynę do swojego ulubionego klubu, gdzie przygotował dla mniej prawdziwą ucztę. Jednak dziewczyna już nie chciała rozmawiać z rolnikiem i podczas randki oświadczyła mu, że... sama opuszcza gospodarstwo i program. Dawid się załamał i po wyjściu z budynku niemal osunął się na ziemię, gdzie zaczął płakać. Martyna była w szoku. Po tym wydarzeniu, Dawid postanowił dla odmiany sam odesłać ostatnią kandydatkę do domu i w ten sposób zakończył swoją przygodę z „Rolnik szuka żony”.

Dawid Noweta to osoba, którą z pewnością nadal pamięta wielu fanów programu „Rolnik szuka żony” . Sympatyczny rolnik początkowo jawił się jako spokojny i pewny sobie mężczyzna. Zaprosił na gospodarstwo trzy panie i było widać, że początkowo mocno w oko wpadła mu filigranowa Martyna.. Gdy wydawało się, że ta dwójka będzie chciała poznawać się lepiej, to... Dawid popłakał się, gdy inna z kandydatek postanowiła sama opuścić jego gospodarstwo i program!

Dawid Noweta pochwalił się nową dziewczyną!

Wygląda na to, że po czterech latach od zakończenia 7. edycji „Rolnika”, Dawidowi w końcu udało się zrobić to, co próbował osiągnąć w programie. Na swoim koncie na Instagramie rolnik niedawno pochwalił się tym, że jest szczęśliwie zakochany! Na instagramowej relacji Dawida pojawił się post, na którym ten pozuje ze swoją nową partnerką. Choć ukochana rolnik zasłoniła swoją twarz telefonem, to bez większego trudu można zauważyć, że jest atrakcyjną brunetką.