„Rolnik szuka żony”. Stanisław Pytlarz odrzucił prawdziwe piękności. Teraz przyłapano go z gwiazdą „Sanatorium miłości”!

Stanisław Pytlarz bezskutecznie szukał miłości w „Rolnik szuka żony 8”

Stanisław Pytlarz był jednym z bohaterów 8. edycji „Rolnik szuka żony”. Młody rolnik bez wątpienia zapisał się w pamięci widzów i producentów programu. Stanisław przez wielu był obstawiany za czarnego konia 8. edycji „Rolnika”, jednak sprawił niemałe zaskoczenie i można zaryzykować stwierdzenie, że trollował widzów oraz producentów show. Do tego finalnie nie wybrał żadnej ze swoich pięknych kandydatek, co zszokowało nawet... same zainteresowane.

Od czasu zakończenia jego udziału w programie, Stanisława Pytlarza media co jakiś czas próbowały swatać z piękną Kamilą Boś, która w tej samej również bezskutecznie szukała miłości. Sami zainteresowani jednak stanowczo zaprzeczali, jakoby cokolwiek miało ich łączyć.