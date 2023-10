„Różyczka 2”. Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska są parą od lat. W końcu zagrali razem w filmie! [WYWIAD]

O czym jest „Różyczka 2”?

Mateusz Banasiuk opowiada o filmie „Różyczka 2” i pracy z własną partnerką, Magdaleną Boczarską

Nie wszystkie pary aktorskie by się na to zdecydowały. Czy po powrocie do domu z planu zdjęciowego zdarzało Wam się próbować jakieś ujęcia? Czy raczej staraliście się nie mieszać życia zawodowego z prywatnym?

U nas nie dało się tak zrobić, że gdy schodziliśmy z planu zdjęciowego, to zamykaliśmy film w walizce i chowaliśmy go pod łóżkiem. Są to emocje, które przez jakiś czas z nas schodzą. Jak przychodziliśmy do domu, to jeszcze przeżywaliśmy to, co się zdarzyło podczas zdjęć. Rozmawialiśmy o tym albo dawaliśmy sobie przestrzeń, żeby jeszcze dojść do siebie (…) Absolutnie to rozumiałem i tak zawsze było, gdy którekolwiek z nas wracało do domu ze swoich innych projektów. Zawsze potrzebowaliśmy takiej chwili wyciszenia (…) Teraz różnica była tylko taka, że nie musieliśmy sobie opowiadać, co działo się na planie „Różyczki 2”, ponieważ razem w tym uczestniczyliśmy i przeżywaliśmy ten film. I to było fantastyczne.