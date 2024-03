Ryszard Kalisz ma piękną i szczuplutką żonę. Dominika Lis jest od niego młodsza aż o 30 lat! Redakcja Telemagazyn

Ryszard Kalisz to postać, którą znają nawet ci, którzy kompletnie nie interesują się polityką. O ile jego polityczna kariera nie jest dla nikogo tajemnicą, to zupełnie inaczej sprawa wygląda z jego życiem uczuciowym. Kim jest kobieta, której udało się rozkochać w sobie jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków w kraju? Historia miłości Ryszarda Kalisza i Dominiki Lis jest żywym dowodem na to, że jednak przeciwieństwa się przyciągają!