„Sanatorium miłości 6” odcinek 4. Teodozja zignorowała Andrzeja! To koniec ich relacji? Redakcja Telemagazyn

Za nami 4. odcinek programu „Sanatorium miłości 6”. Grupa seniorów coraz mocniej dystansuje się od Andrzeja, którego nie potrafią bądź nie chcą nawet zrozumieć... Wygląda na to, że Teodozja dołączyła do większości. Sprawdźcie, co wydarzyło się w 4. odcinku „Sanatorium miłości 6”!