„Sanatorium miłości 6”. Stefan obściskuje się w najlepsze z Edytą Herbuś! Co tam się wydarzyło!?

Stefan z „Sanatorium miłości” obściskuje się w najlepsze z Edytą Herbuś!

Najnowsza edycja „Sanatorium miłości” zbliża się pomału do półmetku. Już w najbliższą niedzielę o 22:00 widzowie będą mieli okazję zobaczyć 5. odcinek 6. edycji randkowego show dla seniorów, w którym będzie się działo! Wiadomo już, że dojdzie do gorącej randki Marii i Tadeusza w jacuzzi. To jednak nie wszystko.

Tradycją w „Sanatorium miłości” stało się już organizowanie pokazów mody, w trakcie których kuracjusze sami sobie dobierają kreacje i wcielają się w role modelek i modeli. Nie inaczej będzie tym razem. Już w najbliższym odcinku randkowego show dla seniorów widzowie będą mogli zobaczyć, jak z tym zadaniem poradzą sobie uczestnicy 6. edycji „Sanatorium miłości”.