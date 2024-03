Syn Krzysztofa Ibisza i Anny Nowak-Ibisz to kawał przystojniaka! Tak wyrósł Vincent Ibisz!

Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz ślub wzięli w 2005 roku. Owocem ich związku jest syn, Vincent Ibisz. Niestety, ta relacja przetrwała tylko do 2009 roku, przez co kobieta właściwie sama musiała wychowywać syna, o czym zresztą wspominała przy okazji wpisu z urodzin Vincenta.

Kocham tego faceta nad życie ♥️

Jest dzieckiem wymarzonym i długo wyczekiwanym, stoczyłam o niego niejedną bitwę…

Ale co najważniejsze, Vincent jest dzieckiem wielkiej miłości ♥️

I choć wychowałam go samodzielnie i często miałam poczucie osamotnienia w roli matki, to warto pamiętać skąd przychodzimy….