Jola Rutowicz tryskała kiczem na prawo i lewo! Dzisiaj dawna gwiazda „Big Brothera” nie przypomina dawnej siebie!

Kim jest Jola Rutowicz?

Jolanta Rutowicz - to imię i nazwisko było na ustach wszystkich w 2007 roku, gdy na antenie TV4 ruszył program „Big Brother 4.1”. Charakterystyczne długie czarne włosy, tipsy, maskotki jednorożców, lateksowe skąpe ubrania oraz niezbyt mądre powiedzonka i roszczeniowa postawa - to była Jola Rutowicz w całej krasie. Dziewczyna zaliczyła wejście z buta do polskiego show-biznesu. O Rutowicz można powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że była nijaka.

Jola Rutowicz w „Big Brotherze” irytowała, denerwowała, ale też wzbudzała zainteresowanie. W pewnym momencie z głupiutkiej laleczki w oczach widzów przemieniła się w jedną z najprawdziwszych postaci w tym programie, czym zdobyła sympatię widzów i finalnie... wygrała program „Big Brother 4.1”! Po latach Rutowicz przyznała, że jej postać w „Big Brotherze” była dokładnie zaplanowana i wymyślona przez uczestniczkę jeszcze w Londynie, gdzie Rutowicz mieszkała przed startem show.