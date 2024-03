Tak dziś wygląda syn Wojtka Szczęsnego i Mariny Łuczenko! Mały Liam to niezły przystojniak! Pamiętacie jego światowy debiut?

Mecz Polska-Walia

Podczas meczu barażowego Polska-Walia we wtorek 26 marca 2024 r. stawka toczyła się o najwyższą dla fanów piłki nożnej i polskiej drużyny stawkę: Euro 2024. Na murawę Cardiff City Stadium wyszedł Wojciech Szczęsny, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Nicola Zalewski, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Karol Świderski i kapitan drużyny, Robert Lewandowski. Jako drużyna dali z siebie wszystko i finalnie wygrali w rzutach karnych 4 do 5.

Wojciech Szczęsny bohaterem fanów piłki nożnej

Spektakularna obrona Wojtka Szczęsnego , o której rozpisują się branżowe media, sprawiła, że po ostatniej rozgrywce bramkarz stał się niemalże bohaterem narodowym. Nic dziwnego - to właśnie dzięki jego zachowaniu w bramce Polska będzie miała szansę zawalczyć w Euro 2024. Sukcesy w życiu zawodowym gonią sukcesy w życiu prywatnym; zawodnik jest od lat w szczęśliwej relacji z Mariną Łuczenko. Zaręczyli się 7 lipca 2015 roku, a ich ślub odbył się 21 maja 2016 roku w Atenach, gdzie na weselu zaśpiewał im James Arthur. 30 czerwca 2018 roku na świat przyszło pierwsze dziecko pary, syn Liam i jak niedawno ogłosili, spodziewają się kolejnego brzdąca.

Tak wygląda syn Wojtka Szczęsnego

Choć obecnie wszyscy zachwycają się Szczęsnym, warto wspomnieć, że dwa lata temu to jego synek Liam był bohaterem polskich mediów. Para słynęła z tego, że choć oboje byli medialnymi postaciami, chronili wizerunek dziecka i unikali jak ognia pokazywania jego twarzy. Widocznie nie był tego świadom operator kamery na stadionie, na którym Polacy zmierzyli się 4 grudnia 2022 r. z drużyną Francji po tym, jak drużyna polskiej reprezentacji po 36 latach przełamała złą passę i awansowali do 1/8 finału Mundialu 2022. Marina była obecna na trybunach i kibicowała ukochanemu wraz z ich synkiem. To właśnie wtedy Liam zaliczył światowy debiut - jego twarz zobaczyli wszyscy kibice na świecie oglądający transmisję!