Tak mieszka siostra Anny Przybylskiej. Agnieszka Kubera w piękny sposób upamiętniła zmarłą aktorkę

Agnieszka Kubera to starsza siostra Anny Przybylskiej. Przez długi czas w żaden sposób nie była związane ze światem show-biznesu. Opinia publiczna miała okazję lepiej ją poznać w momencie, kiedy ta wspierała aktorkę w walce z chorobą nowotworową. Agnieszka pracowała wówczas w gabinecie tomografii komputerowej. Agnieszka i Anna były ze sobą wyjątkowo zżyte. Siostry razem wspierały się po śmierci ojca, a gdy Anna usłyszała diagnozę, natychmiast zwróciła się do Agnieszki o pomoc. To właśnie siostra aktorki usłyszała pierwsza niepokojące wieści o chorobie nowotworowej.

Lekarka zdążyła do mnie zadzwonić: „Tu coś jest – mówi – ale na razie się nie martw, bo jeśli nawet, to pewnie zmiana łagodna”. Na to wchodzi Ania: „Wiesz co, doktor powiedziała, że tam nic nie ma”. Potem wróciłam do rozmowy z lekarzem: „Przecież nie powiem dziewczynie, która wsiada do auta, że ja już coś widzę”. Wieczorem zadzwoniła, że musimy Ance załatwić wizytę u chirurga. Zrobili jej kolejne USG, ale cały czas obowiązywała wersja o zmianie łagodnej. Dopiero na stole operacyjnym okazało się co innego. - wyznała swego vzasu Agnieszka Kubera cytowana przez serwis Jastrząbpost.