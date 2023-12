Tak przed laty wyglądał Maciej Dowbor! Zobaczcie, jak zmieniał się największy przystojniak polskiej TV!

Maciej Dowbor - syn znanej dziennikarki

Wraz z początkiem 2002 roku związał się z TVP 2, gdzie prowadził Studio Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City oraz studio Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2002 Korea – Japonia. Do tego, był jednym z prowadzących „Pytanie na śniadanie” . Nie da się ukryć, że Maciej Dowbor w pierwszych latach swojej medialnej działalności mocno był kojarzony ze swoją mamą, słynną dziennikarką Katarzyną Dowbor, to jednak z roku na rok się zmieniało, a dziennikarz pracował na własną twarz oraz nazwisko.

Maciej Dowbor twarzą Polsatu

Od marca 2007 prowadził wraz z Maciejem Rockiem i Agnieszką Popielewicz cotygodniowy magazyn cykliczny „Się kręci”, w latach 2012-2013 prowadził taneczne show „Got to Dance. Tylko taniec”, aż w końcu w 2014 roku zaproszono go do prowadzenia „Twoja twarz brzmi znajomo”.