Tak wygląda córka Lucyny Malec. Zofia jest chlubą gwiazdy „Na Wspólnej” mimo nieuleczalnej choroby. „Mamy tylko siebie”

Lucyna Malec to osoba, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Aktorka, która ma na swoim koncie niezliczoną ilość ról, od lat należy do grona najpopularniejszych polskich aktorek. Obecnie widzowie najbardziej kojarzą ją z postacią Danuty Zimińskiej z „Na Wspólnej”, w którą wciela się już od 2006 roku.

Niestety w życiu prywatnym aktorki nie wszystko układało się tak kolorowo, jak w jej karierze. Mąż Lucyny Malec zostawił ją 25 lat temu tuż po narodzinach Zosi, gdy okazało się, że ta jest chora. Pierwszej nocy po urodzeniu, córka aktorki dostała drgawek i wylewu krwi do mózgu. Choć lekarzom udało się uratować jej życie, to ta do dziś musi żyć z porażeniem mózgowym. Od tego momentu Lucyna Malec w pojedynkę opiekuje się swoją córką. Nie dziwnego, że z czasem zaczęła jej mocno doskwierać samotność.