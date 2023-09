Tak wyglądał góralski ślub Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela! Dokładnie 15 lat temu powiedzieli sobie sakramentalne „tak”

Zacznijmy od tego, że to nasi przyjaciele górale zarezerwowali nam termin na ślub. Spytali, dlaczego nie jesteśmy jeszcze małżeństwem, i tak podczas tej rozmowy spontanicznie zadzwonili do proboszcza na Krzeptówkach i zamówili nam ślub na 20 września. Oboje uwielbiamy Tatry i Zakopane. To jest dla nas wyjątkowe miejsce! Tam pojechaliśmy na pierwszą randkę, zaręczyliśmy się i stamtąd wróciliśmy dwa dni temu z wakacji - wyznała swego czasu aktorka w rozmowie z Party.