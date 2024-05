„Taniec z gwiazdami 14”. Tak wygląda brat Anity Sokołowskiej! Kim jest Leszek Sokołowski?

Anita Sokołowska wygrywa „Taniec z gwiazdami 14”

14. edycję „ Tańca z gwiazdami ” głosami widzów w finale show [5.05.2024 - przyp. red.] wygrała Anita Sokołowska, której partnerował Jacek Jeschke . Trudno jednak powiedzieć, by była to łatwe zwycięstwo - konkurowała z Julią „Maffashion” Kuczyńska tańczącej z Michałem Danilczukiem oraz Roxie Węgiel i Michałem Kassinem.

Kim jest brat Anity Sokołowskiej

Jedną z osób, która nie kryła radości z jej zwycięstwa, był starszy brat aktorki - Leszek Sokołowski. Widzowie poznali go już nieco wcześniej, gdy wystąpił z siostrą w 8. odcinku tanecznego show Polsatu. Anita Sokołowska nie kryła wówczas uznania i wdzięczności dla starszego o cztery lata brata. Nie pierwszy zresztą raz dodał jej wiatru w skrzydła i był największą opoką w trudnych chwilach - gdy zmarł ich ojciec, starał się ze wszystkich sił, by młodsza siostra nie odczuwała zbyt boleśnie jego nieobecności. Zawodowo poszli jednak w skrajnie różne strony; ona w aktorstwo, on... w mundur. Jest bowiem z zawodu wojskowym w stopniu podpułkownika.