Teresa Rosati od lat ubiera polskie i zagraniczne gwiazdy. Prywatnie jest mamą Weroniki Rosati. To po niej aktorka odziedziczyła urodę!

Na oficjalne powitanie na dziedzińcu pałacu prezydenckiego zaprojektowałam płaszcz w pepitkę, kapelusz kanotier i obowiązkowo rękawiczki. Natomiast na oficjalne przyjęcie powitalne w pałacu prezydenckim – długą suknię z czarnej tafty i weluru. Były to intensywne dni pełne wydarzeń, spotkań i przyjęć, a moje stylizacje spotkały się z miłym odbiorem i komplementami ze strony zarówno polskich, jak i zagranicznych dyplomatów. Wtedy właśnie mój mąż zaczął namawiać mnie do tego, żebym profesjonalnie zajęła się projektowaniem. I tak powstała marka Studio Mody Teresa Rosati - mówiła we wspomnianym już wywiadzie.