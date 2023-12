To ona rozkochała w sobie Piotra Witwickiego. Piękna dziennikarka Polsatu i prowadzący „Wydarzenia” od lat są nierozłączni! Karol Gawryś

Piotr Witwicki to obecnie jedna z największych dziennikarskich gwiazd Polsatu. Prowadzący „Wydarzenia”, a także nowy dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat od pewnego czasu wyrasta na jedną z głównych twarzy stacji. Co wiadomo na temat jego życia prywatnego? Okazuje się, że od lat jest on w szczęśliwym związku z Darią Wąsiewską - koleżanką po fachu, z którą pracuje dla tej samej stacji! Jak wygląda ich wspólne życie?