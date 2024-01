Ty Pennington ma już 60 lat! Jak dziś wygląda słynny prowadzący „Dom nie do poznania”?

Większość telewidzów z pewnością nadal ma w pamięci słynny „Dom nie do poznania”, w którym Ty Pennington wraz z ekipą remontową przerabiali nienadające się do mieszkania domy w prawdziwe rezydencje. Od premiery słynnego amerykańskiego programu minęło już ponad 20 lat, a charyzmatyczny prowadzący ma ich już prawie 60. Jak przez ten czas się zmienił Ty Pennington? Sprawdźcie!

Tak dziś wygląda Ty Pennington z „Domu nie do poznania”!

Widzowie Polsatu z pewnością wciąż mają w pamięci słynny „Dom nie do poznania”. Amerykański program mający swoją premierę na początku lat 2000., okazał się prawdziwym hitem, zarówno za oceanem, jak i w naszym kraju. Telewidzowie pokochali show, w którym ekipa remontowa pomagała rodzinom w potrzebie i nienadające się do użytku domy, przerabiała na prawdziwe wille. Szczyt popularności programu przypadał na lata 2003-2008 kiedy to po raz pierwszy był emitowany. Następnie na blisko 10 lat produkcja show zrezygnowała z nowych odcinków. I choć po 10 latach powrócił on na antenę, to nie cieszy się on już taką popularnością jak kiedyś. Główną twarzą programu od samego początku niezmiennie jest Ty Pennington. Choć charyzmatyczny prezenter jest już związany z telewizją od blisko ćwierć wieku, to wciąż jest kojarzony głównie z tym formatem. Widzowie pokochali Ty Penningtona za jego energię i masę świetnych pomysłów przy przebudowie domów.

Co ciekawe prezenter z zawodu jest stolarzem i po raz pierwszy widzowie mogli go zobaczyć właśnie w tej roli, gdy na początku swojej telewizyjnej kariery występował w innym amerykańskim programie o tematyce remontowej pt. „Trading Spaces”. Ty Pennington interesował się stolarką od dziecka. Jednak gdy był na ostatnim roku studiów, los się do niego uśmiechnął z zupełnie innej strony. Wpadł w oko łowcy talentów z agencji modeil i nim trafił do telewizji, miał on już na swoim koncie kampanie reklamowe dla słynnych marek takich jak Sprite, Levi's czy Bayer.

W tym roku Ty Pennington skończy równe 60 lat. Słynny prezenter wciąż kontynuuje swoją karierę i od lat wykorzystuje zdobytą rozpoznawalność do zwracania uwagi na problem ADHD u dorosłych, gdyż sam również cierpi na to schorzenie. A jak przez te we wszystkie lata zmienił się Ty Pennington? Choć na jego twarzy widać już znaczący upływ czasu, to wciąż bez problemu można w nim rozpoznać tego samego przebojowego prowadzącego z początków „Domu nie do poznania”! W galerii znajdziecie aktualne zdjęcia Ty Penningtona!

