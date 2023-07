Wielka miłość i płomienne romanse. Kim byli mężczyźni Olgi Sipowicz? Spotykała się m.in. z politykiem PIS-u, a męża zdradziła z sąsiadem, który okazał się miłością jej życia!

Olga Sipowicz: kontrowersyjna i szczera

Kora była ikoną polskiej popkultury. Wieloletnia wokalistka zespołu Maanam zadziwiała strojami i kontrowersyjnymi wypowiedziami w mediach. Lubiła eksperymentować ze swoim wyglądem. Fani pamiętają ją zarówno w jasnych jak i ciemnych włosach. Swego czasu ogoliła głowę do zera. Mówiła to, co myśli i za tę szczerość część osób ją uwielbiało, a część krytykowało.

Jej piosenki nucą całe pokolenia. I pomimo, że nie ma jej wśród nas już od blisko czterech lat, dzięki swojej twórczości, z pewnością nigdy nie zostanie zapomniana. Do jej największych piosenek należą m.in. „Boskie Buenos”, „Kocham Cię, kochanie moje” czy „Cykady na Cykladach”.