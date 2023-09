Wilfredo León został MVP Mistrzostw Europy! Kim jest kubańsko-polski siatkarz? Jego żona to przepiękna Polka!

Z Kuby do Polski

Wilfredo León - MVP Mistrzostw Europy

Wilfredo León urodził się 31 lipca 1993 w Santiago de Cuba. W latach 2007–2012 był reprezentantem Kuby, a w 2010 roku zdobył tytuł wicemistrza świata. Od 24 lipca 2019 reprezentant Polski. To właśnie razem z polską reprezentacją zdobył ostatnio mistrzostwo Europy! Dodatkowo został ogłoszony MVP mistrzostw. Kim jest MVP? Jest to tytuł przyznawany najbardziej wartościowemu zawodnikowi, z angielskiego Most Valuable Player.

León jest synem Leóna Hechavarría i Aliny Venero Boza, byłej siatkarki. Zadebiutował mając zaledwie 14 lat, w turnieju eliminacyjnym do Igrzysk olimpijskich w Pekinie. Gdy miał 17 lat został wybrany kapitanem reprezentacji Kuby.