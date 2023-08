„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 43. Halime wywozi Mustafę. Błaga Kösem o wstawiennictwo u sułtana! [STRESZCZENIE ODCINKA] Michał Skuza

Przed nami 43. odcinek tureckiego serialu „Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem”. Co się wydarzy? Halime robi wszystko, by chronić księcia Mustafę. Wywozi go do szklanego pałacu i błaga Kösem, by wstawiła się za nią u sułtana.