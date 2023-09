„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 86. W porcie zjawia się księżniczka Faria. Budzi ona ogromne wrażenie! [STRESZCZENIE ODCINKA] Michał Skuza

Czas na 86. odcinek tureckiego serialu „Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem”. Do portu w Konstantynopolu zawija statek z tajemniczą księżniczką Farią. Budzi one spore wrażenie na zebranych! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 86. odcinku serialu „Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem”.