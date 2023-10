„Zakazany owoc” odcinek 320. Yildiz i Ender łączą siły przeciwko Hasanowi Alemu! Do Cagataya odzywa się była dziewczyna [CO SIĘ WYDARZY?]

„Zakazany owoc” odcinek 320. we wtorek, 10.10.2023, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź

Mimo pomocy Cagataya i Yildiz Hasanowi Alemu nie udaje się odzyskać uczucia Feride. Kaya ma poważne wątpliwości co do uzyskanych bilansów. Yildiz i Ender postanawiają działać razem przeciwko Hasanowi Alemu. Fejza, dawna dziewczyna Cagataya, prosi go o pomoc w znalezieniu pracy.