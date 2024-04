„Zakazany owoc” odcinek 449. Zeynep nie może wrócić do Ameryki! Asuman donosi, że w jej samolocie jest bomba! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Zakazany owoc” odcinek 449. w środę, 17.04.2024, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź

Zeynep nie może wrócić do Ameryki, bo Asuman donosi, że w jej samolocie jest bomba. Prawda o ślubie na niby wychodzi na jaw. Ender marzy o zajściu w ciążę. Yildiz wykorzystuje to do cynicznej intrygi.