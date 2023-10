Zasłynęła jako serialowa „Majka”. Odmieniona Joanna Osyda dziś bryluje na salonach! Mocno się zmieniła?

JOANNA OSYDA - KIM JEST?

JOANNA OSYDA - KARIERA TELEWIZYJNA

Na małym ekranie Joanna Osyda zadebiutowała za sprawą serialu "Brzydula", gdzie wcieliła się w postać Majki Olkowicz, co oczywiście było zapowiedzią serialu "Majka", realizowanego w latach 2009-2010. To właśnie dzięki produkcji telewizji TVN osiągnęła dużą popularność oraz rozpoznawalność, jednak wszystko jeszcze było przed nią....

W 2011 roku Joanna Osyda gościnnie pojawiła się w serialu "Komisarz Alex", jednak prawdziwym przełomem okazał się rok 2013, gdy dostała angaż w serialu "M jak miłość", gdzie wcielała się w kuzynkę Mostowiaków, Jane Buford. Jako, że była to bohaterka dość niejednoznaczna, żeby nie powiedzieć czarny charakter, dla Joanny Osydy był to prawdziwy test, ponieważ... widzowie znienawidzili jej postać. Dostało się również samej aktorce, ponieważ niektórzy widzowie wciąż mają problem z rozdzieleniem serialowego charakteru od aktora, co jest bardzo przykre. Również w 2013 roku Joanna Osyda pojawiła się w serialu "Czas honoru".