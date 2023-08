„Zbrodnie po sąsiedzku”. 5 rzeczy, które warto wiedzieć przed premierą 3. sezonu serialu

Co wydarzy się w 3. sezonie „Zbrodni po sąsiedzku”?

O czym jest serial?

Akcja dotychczasowych sezonów „Zbrodni po sąsiedzku” toczy się w nowojorskim apartamentowcu Arconia, w którym pewnego dnia jeden z lokatorów zostaje odnaleziony martwy. Trójka sąsiadów – Charles, Oliver i Mabel – którzy do tej pory niewiele mieli ze sobą wspólnego, odkrywa, że łączy ich pasja do podcastów true crime i zamiłowanie do rozwiązywania zagadek. Wkrótce okazuje się, że mieszkańcy Arconii skrywają sporo tajemnic, a trio będzie musiało uporać się z jeszcze niejedną kryminalną zagadką.