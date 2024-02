„Złoty chłopak”. Jak widzowie oceniają turecką telenowelę po 1. sezonie? Zobacz, ile dają jej punktów w skali od 1 do 10!

10×10bardzo mi się podoba ba4dzo fajna obsada aktorska nie lubie Kazima to jest kat swojej rodziny on tylko kocha siebie i pieniądze sprzedając córki i nikt nie ma nic do powiedzenia ani nie wolno oddychać serial melodramat ale filmw całości to super

10!! dlaczego. Nie wiem 😂ja mam tak. Zaczynam oglądać film główny bohater fajny to już plus. Główna bohaterka też fajna + On Bogaty. Ona biedna. Ja bardzo lubię takie bajki. No i oczywiście On się zakochuje w niej.. Żeby nie było nudno Miłość z przeszkodami też jest.. I to że nie mogę się doczekać kolejnego odcinka. To znaczy że film jest idealny dla mnie 😂a jeszcze początek jest najważniejszy. Powiedzonka Ferita, pistacja z Antep i Ach Seyran ach. Moje ulubione. Zapominam! Ferit ma bardzo dobre serce.. ❤️😘Nie tylko głowni bohaterowie są ważni bez tych co zdradzają krzyczą wykorzystują, i tych co są biedni i poniewierani. Filmu nie dało by się oglądać. Film który powoduje że uroni się łezka i ciśnienie się podniesie jest dla mnie.