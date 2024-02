„Złoty chłopak” odcinek 115. Seyran planuje z Feritem ucieczkę, a Esme chce ją chronić. Kazim dostaje wciry! [STRESZCZENIE ODCINKA]

115. odcinek serialu „Złoty chłopak” w poniedziałek, 12.02.2024:

Streszczenie 115. odcinka „Złoty chłopak”:

Kazim jest wściekły, bo Seyran nie wróciła na noc do domu. Wciąż liczy na jej ślub z Tarikiem. Postanawia odesłać ją i ciotkę do Antep. Przed wyjazdem Ferit postanawia zorganizować ucieczkę. Umawia się z Seyran na lotnisku. Seyran nie wraca do domu na czas i Esme chce ratować sytuację. Rzuca się na Kazima i go bije. Wybucha awantura, podczas której do domu wraca Seyran.