„Złoty chłopak” odcinek 132. Przez cały wyjazd emocje są równie gorące, co uczucia Ferita i Seyran! [STRESZCZENIE ODCINKA]

132. odcinek serialu „Złoty chłopak” w środę, 6.03.2024:

Streszczenie 132. odcinka „Złoty chłopak”:

Ferit jest wściekły, że Seyran słucha rad Kayi. Nie dość, że chce iść na studia, to jeszcze nosi nieprzyzwoite stroje. W barze dochodzi do nieprzyjemnej sytuacji. Kazim zarzuca Halisowi, że źle traktuje wnuka. Daje mu rady i Halis ma go dość. Suna wygarnia Abidinowi prawdę, a on nie umie na to zareagować. Ferit i Seyran się godzą, a potem znów dochodzi do awantury.