„Złoty chłopak” odcinek 136. Ferit chce, by Kaya i Nukhet przestali wtrącać się do jego życia! [STRESZCZENIE ODCINKA]

136. odcinek serialu „Złoty chłopak” we wtorek, 12.03.2024:

Streszczenie 136. odcinka „Złoty chłopak”:

Seyran, za namową Kaya, postanawia pojechać na uczelnię. Orhan wymyka się do Dicle. Ferit, pod wpływem słów Suny, decyduje się spełnić marzenie żony. Ifakat namawia Sunę, by zbliżyła się do Kaya. Rozżalony Ferit chce, by Kaya i Nukhet przestali wtrącać się do jego życia. Stawia twardy warunek.