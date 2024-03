„Złoty chłopak” odcinek 148. Wszyscy szykują się do zaręczyn Suny i Kayi. Napięcie sięga zenitu! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Przed nami 148. odcinek tureckiego serialu „Złoty chłopak”. Wszyscy szykują się do zaręczyn Suny i Kayi. Seyran jest zła i podejrzliwa, podobnie jej siostra. Ferit oskarża Pelin o to, że chce go rozdzielić z Seyran, więc Piril znów wkracza do akcji! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku „Złotego chłopaka”.