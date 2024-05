„Złoty chłopak” odcinek 177. Seyran poznaje prawdę o Halisie i Latifie. Postanawia to wykorzystać przeciwko Korhanom! [STRESZCZENIE ODCINKA]

177. odcinek serialu „Złoty chłopak” we wtorek, 14.05.2024:

Streszczenie [b]177. odcinka „Złoty chłopak”:[/b]

Nevra zaprasza Ferita do domu, aby go uwieść. Kazim ma sny dotyczące rodziny. Jest w nich przykładnym ojcem. W snach pojawia się też jego zmarły ojciec, który go do siebie wzywa. Seyran poznaje prawdę o Halisie i Latifie. Postanawia to wykorzystać w walce z Korhanami. Kaya idzie do Halisa i opowiada mu o chorobie psychicznej swojej matki. Orhan szykuje zamach na Kazima.