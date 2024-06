„Złoty chłopak” odcinek 198. Szantażowana Seyran odziera Ferita z nadziei, a on... robi to samo Pelin! [STRESZCZENIE ODCINKA]

198. odcinek serialu „Złoty chłopak” w środę, 12.06.2024:

Streszczenie 198. odcinka „Złoty chłopak”:

W 198. odcinku „Złotego chłopaka” dojdzie do kolejnego starcia pomiędzy Serterem a Feritem. Sytuację załagodzi Akin, który pojawi się nagle na miejscu zdarzenia. Seyran, chcąc uratować Orhana, przekreśli wszelkie nadzieje Ferita na naprawienie ich związku, mówiąc mu wprost, że ona i Akin są parą.

– O czym ty mówisz? Co to za bzdury? – pyta zdumiony Ferit.

– Chcę po prostu iść własną drogą. Dopóki jesteś w moim życiu, to niemożliwe.... – tłumaczy ze spokojem w głosie Seyran.

– Co jest niemożliwe? Dlaczego nie możesz iść ze mną, Seyran? Mówiłaś, że Akin jest tylko twoim kolegą ze studiów – kontynuuje Ferit.