„Złoty chłopak” odcinek 209. Seyran i Ferit zaskakują się dojrzałością! İfakat zrealizuje swój diaboliczny plan?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

209. odcinek serialu „Złoty chłopak” w środę, 3.07.2024:

Ferit i Seyran rozmawiają o wspólnej przyszłości i chłopak obiecuje wspierać ukochaną w jej planach. Seyran ma żal o to, co było, ale Ferit przekonuje ją, że wspólnie rozwiążą wszelkie problemy. İfakat martwi się o swoją pozycję w domu, zwłaszcza w obliczu nadchodzącego ślubu Halisa z Hattuce. Poważnie zastanawia się nad słowami, które usłyszała od wróżki. Kobieta zasugerowała, że najlepszym wyjściem z dręczącej jej sytuacji jest zabójstwo Hatice. İfakat sięga więc po telefon i stara się zgłębić temat trujących substancji.

Z kolei Seyran otrzymuje od Orhana kluczyki do samochodu:

– Uwolniłaś mnie, więc chciałem dać ci prezent, który da wolność również tobie – oznajmia mężczyzna.

W dalszej części odcinka dochodzi do poważnej rozmowy Suny i Kazima.

– Czy powinnam pozwolić im powiedzieć, że rozwiodłam się z mężem w tak młodym wieku? Zamiast próbować oddzielić mnie od męża, oddziel moją ciocię od pana Halisa. Co się stanie, jeśli wezmą ślub? Cały majątek cioci przejdzie na Korhanów. Oddasz im wszystko, co dostałeś, powierzając im Seyran. Jeśli ciocia wyjdzie za pana Halisa, po trzech dniach zostanie stamtąd wyrzucona i okryta hańbą. Wiemy, co zrobili Seyran. Moja głupia siostra o wszystkim zapomniała. Najwyraźniej ty też tego nie pamiętasz – mówi zmartwiona Suna.

– Mówię, żebyś przyszła, ale nie przychodzisz. Mówię Seyran, żeby została, ale ona nie robi tego. Jak mam dotrzeć do ciotki, skoro własne córki mnie nie słuchają? – pyta Kazim.