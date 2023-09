„Złoty chłopak” odcinek 23. Seyran dowiaduje się od męża o wybryku siostry. Halis postanawia dać nauczkę zbirom! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„

Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku „Złoty chłopak”:

Streszczenie 23. odcinka „Złoty chłopak”:

Seyran i Ferit wracają do pokoju z pijaną Suną. Tam czeka już na nich Pelin, która opowiada im o Yusufie. Rano Suna przypomina sobie, co zrobiła i jest jej wstyd. Boi się powiedzieć o tym siostrze. Asuman ma pretensje do Fuata o to, że nie zabrał jej do klubu wieczorem. Fuat tłumaczy się przed rodziną z siniaków na twarzy. Dziadek Halis postanawia dać nauczkę tym, którzy zaatakowali jego wnuków. Ferit wyznaje Seyran prawdę o tym, co Suna zrobiła w klubie. Seyran jest załamana. W domu Suna się dowiaduje, że ojciec ma już dla niej pretendenta do ręki.