„Złoty chłopak” odcinek 51. Kłótnia Seyran i Ferita ma zaskakujący finał! İfakat może zacząć się martwić! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 51. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? Ferit mówi Seyran, że widział ojca z İfakat, a ona przyznaje, że wie o ich romansie co jest początkiem ich kłótni. Podstęp Dafne się udaje - skłóceni małżonkowie siadają do rozmowy! Spędzają u niej też noc, co tworzy okazję, by się do siebie zbliżyć. Sprawdź, co się wydarzy w 51. odcinku „Yalı Çapkını”!