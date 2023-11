„Złoty chłopak” odcinek 53. Ferit pojawia się u Pelin i próbuje zniechęcić żonę do modelingu. Robi się ciekawie! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 53. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? Ferit zjawia się w mieszkaniu Pelo i wypytuje o Sertera. Dochodzi do nieprzyjemnego spotkania... Seyran postanawia umówić się z Defne, choć Ferit robi wszystko, by porzuciła swój plan. Sprawdź, co jeszcze się wydarzy w 53. odcinku „Yalı Çapkını”!