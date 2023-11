„Złoty chłopak” odcinek 54. İfakat wpada w panikę, a Ferit ładuje się w kłopoty! Seyran zaczyna mieć wątpliwości! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 54. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? İfakat wpada w panikę i ostrzega Orhana, zaś Pelin prosi wzburzonego Sertera, by nie robił nic Feritowi. Seyran zaczyna mieć wątpliwości, czy modeling to dobry krok. Sprawdź, co jeszcze się wydarzy w 54. odcinku „Yalı Çapkını”!