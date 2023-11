„Złoty chłopak” odcinek 55. Ferit wpada w amok! Obrywają i Seyran, i Pelin, i Efe z Defne! [STRESZCZENIE ODCINKA]

55. odcinek serialu „Złoty chłopak” we wtorek, 14.11.2023:

ZOBACZ ZDJĘCIA Z ODCINKA!

Streszczenie 55. odcinka „Złoty chłopak”:

Ferit i cała rodzina Korhanów są przeciwni temu, by Seyran pracowała jako modelka. Ferit kłóci się z nią o to, że podpisała kontrakt. Jedzie z awanturą do Defne. Tam spotyka Efe, któremu grozi. Jedzie też do Pelin, z którą awanturuje się o Sertera i zabrania jej widywać się z nim. Kazim, w rozmowie z zięciem, popiera jednak plany córki. İfakat domyśla się, że Ferit wie o jej romansie z Orhanem.