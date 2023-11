„Złoty chłopak” odcinek 61. Dochodzi do strzelaniny! Kazim obrywa i lądują z Feritem w szpitalu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

60. odcinek serialu „Złoty chłopak” w środę, 22.11.2023:

Streszczenie 61. odcinka „Złoty chłopak”:

Kazim prosi Ferita, by pogodził się z Seyran i był dla niej dobry. Tymczasem w restauracji zjawiają się ludzie wuja Sertera, dochodzi do bójki i Kazim zostaje postrzelony. Ferit również jest lekko ranny. Obaj trafiają do szpitala. Wkrótce zjawia się tam cały klan Korhanów i pan Halis żąda dokładnych wyjaśnień. Ferit szczerze wyznaje całą prawdę. Pan Halis wydaje polecenie ujęcia sprawców i sprowadzenia ich do siebie. Wszyscy uważają, że Abidin źle wywiązuje się ze swoich obowiązków.