„Złoty chłopak” odcinek 64. Seyran naprawdę zrobi to Pelin! Gdy ucichnie śmiech, wylądują na „na dywaniku”! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 64. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? Seyran pokaże pazurki pokazując Pelin, gdzie jest jej miejsce! To, co była Ferita uzna za upokorzenie, będzie powodem do szczerego śmiechu dla wszystkich pozostałych. Nie przejdzie to jednak bez echa - młodzi wylądują na „na dywaniku”! Sprawdź, co jeszcze się wydarzy w 64. odcinku „Yalı Çapkını”!