„Złoty chłopak” odcinek 70. Ferit i Seyran konfrontują się z Efe. Wszyscy są zdumieni słowami dziewczyny! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 70. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? Kazim ma pretensje, że wraca do pustego domu i po konfrontacji z Hattuç prosi ją, by załatwiła mu biuro w holdingu. Seyran i Ferit konfrontują się z panem Efe. Seyran nieźle wszystkich zaskoczy! Sprawdź, co jeszcze się wydarzy w 70. odcinku „Yalı Çapkını”!