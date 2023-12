„Złoty chłopak” odcinek 86. İfakat namawia Ferita na rozwód! Seyran ubiegnie męża? [STRESZCZENIE ODCINKA]

86. odcinek serialu „Złoty chłopak” w piątek, 29.12.2023:

Streszczenie 86. odcinka „Złoty chłopak”:

Ferit zastanawia się, skąd Zerrin wie o wszystkim, co się dzieje w jego rodzinie i skąd zna prawdę o rodzinie Seyran. Chłopak martwi się, że Seyran chce odejść, ale nie wierzy, że ona to zrobi. Seyran liczy, że ojciec się za nią wstawi, ale przeżywa rozczarowanie. İfakat namawia Ferita do rozwodu. Abidin wyznaje Feritowi, że kocha Sunę. Ferit jest urażony i uważa, że przyjaciel go oszukał.