Zofia Zborowska i Andrzej Wrona ogłosili szczęśliwe wieści! Po raz drugi zostali rodzicami!

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona przeżywają teraz cudne chwile! Na świecie właśnie pojawiła się ich druga córeczka, Jaśminka! O narodzinach dziecka poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych:

Instagram vs reality 🙈😂🤡

A tak na serio to wczoraj w imieniny Nadziejki i Zosi przyszła na świat nasza druga córeczka Jaśminka 🥺❤️🤱🏻

Dzielna Mama z Córeczką mają się dobrze!!

Obydwie głównie śpią, jedzą i zmieniają pieluchy 🤡 😂

Kochana @jeannettekalyta dziękujemy Ci za to, że bezpiecznie sprowadziłaś naszego Pędzelka na ten świat a ja (Zosia) mogłam normalnie funkcjonować i chodzić już tego samego dnia! 🥳😄

Twoje doświadczenie, opanowanie i dobro, które od Ciebie płynie są absolutnie wyjątkowe 🥺❤️

Doktorko Warwaro Ganuszewicz oraz druga położno Olu Cedrowska - wspaniały był ten porodowy team!! Dziękujemy za wszystko!!!!

A teraz taki mały pro tip 🙈 Jeśli tak jak ja boicie się igieł a chcecie być znieczulone do porodu - błagajcie o szefa anestezjologów w Medicover w miasteczku Wilanów - Dr Piotra Kosackiego @kotzsa !!! Skubany tak się wkłuł, że nic nie poczułam 🤩 …mowa o igle nie o partych 😂

Generalnie 10/10 dzięki @narodziny_z_medicover gdyby nie to, że zamykamy już produkcję to na bank kolejne bobo byłoby u Was 🥰😄

@marsisz & Asiu 😘 dziękujemy 🥺