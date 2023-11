Zwyciężczyni pierwszej edycji „MasterChef Junior” ma już 19 lat! Natalia Paździor wyrosła na prawdziwą piękność!

Natalia Paździor z „MasterChef Junior” wyrosła na prawdziwą piękność!

Choć dziś nie jest o niej głośno w show-biznesie, to jednak dziewczyna całkowicie nie zniknęła z mediów. Zwyciężczyni pierwszego „MasterChef Junior” jest obecnie jedną z bardziej popularnych użytkowniczek TikToka, gdzie jej nagrania śledzi niemal 300 tys. obserwujących.

Julia Cymbaluk to zwyciężczyni 2. edycji „MasterChef Junior”. Gdy widzowie mieli okazję oglądać jej kulinarne popisy, miała raptem 10 lat. Teraz Julia jest już prawie dorosła i w niczym nie przypomina…

Od występu Natalii w „MasterChef Junior” minęło już 8 lat. Przez ten czas dziewczyna bardzo się zmieniła i wydoroślała. Do niedawna uczęszczała do liceum o profilu matematyczno-fizycznym i ma już za sobą zdaną maturę. Co więcej, niedawno obchodziła swoje 19. urodziny. Z tej okazji udostępniła na swoim Instagramie urodzinowy zdjęciem, na którym w niczym nie przypomina dziewczynki, która przed laty triumfowała w 1. edycji „MasterChef Junior”.

Poznajecie?