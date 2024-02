„1992: Wielka Gra”. Powstał serial o ostatnim wielkim sukcesie polskich piłkarzy! Premiera w Viaplay!

Nowy serial dokumentalny Viaplay

Choć Biało-Czerwoni przegrali wtedy z Hiszpanami 2:3, wracali do kraju w chwale bohaterów, a wywalczony tytuł wicemistrzów olimpijskich do dziś pozostaje ostatnim, wielkim sukcesem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. O tym, jak wyglądała droga Polaków do srebrnego medalu w Barcelonie, wyjątkowej drużynie budowanej w realiach postkomunistycznej Polski, opowiada 3-odcinkowy serial dokumentalny Viaplay „1992: Wielka Gra”. To nie tylko pasjonująca opowieść o sporcie, ale także o nieco już zapomnianej historii naszego kraju, a zarazem o grupie nastolatków wychowanych za żelazną kurtyną i spełniających swoje marzenia w nowej, już kapitalistycznej rzeczywistości. Premiera serialu „1992: Wielka Gra” już 7 marca tylko w Viaplay!