„Akacjowa 38” odcinek 333. Martin odmawia podłożenia w dzielnicy bomby, która ma zabić członka rządu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu „Akacjowa 38”

Maximiliano zostaje drużbą Ramona. Trini postanawia urządzić bankiet przedślubny tylko w damskim gronie i bez prezentów, co oburza Susanę. Ursula naciska na Fabianę, by przyznała, co ją łączy z Cayetaną. Leandro przekonuje Julianę, że sam zaprojektuje i uszyje dla niej suknię na ślub Trini. Servando dostaje od don Ramona reprymendę za to, że nie wpuścił do domu montera dzwonków. Martin odmawia podłożenia w dzielnicy bomby, która ma zabić członka rządu. Maximiliano dostaje wezwanie do Ministerstwa Zdrowia.