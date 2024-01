Andrzej Piaseczny ma już 53 lata! Tak zmieniał się „Piasek”!

Kariera Andrzeja Piasecznego

Największe hity Piasecznego to m.in. „Budzikom śmierć”, „Prawie do nieba”, „Chodź, przytul, przebacz” czy „Z głębi duszy”. Te utworu zyskały ogromną popularność i uznanie.

Aktorstwo Andrzeja Piasecznego

W latach 1997–2010 grał Kacpra „Górniaka” Złotopolskiego w serialu TVP2 „Złotopolscy”. Użyczył głosu jednej z postaci filmu animowanego „Magiczny miecz – Legenda Camelotu”. Był kapitanem jednej z drużyn w programie „Bitwa na głosy”, trenerem w kilku edycjach „The Voice of Poland” i „The Voice Senior” oraz jurorem w dwóch edycjach programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.